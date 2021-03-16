تعيين دبلوماسي موريتاني مبعوثا أمميا إلى مالي

عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي الموريتاني القاسم وان، مبعوثا جديدا إلى مالي حيث سيدير إحدى أكبر عمليات حفظ السلام للمنظمة الأممية.

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ويخلف وان في هذا المنصب، وزير خارجية تشاد السابق، محمد صالح النظيف، الذي قد يتولى إدارة مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل ومقره في دكار.

وقالت الأمم المتحدة إن، وان "معروف بولائه للاتحاد الإفريقي ودعمه حلولا إفريقية للمشاكل الإفريقية، وهو الذي تولى خلال مسيرته المهنية، مناصب في منظمات دولية، ولا سيما الاتحاد الإفريقي بين 2009 و2015، ومن ثم من 2017 إلى 2019 وفي قسم عمليات السلام في الأمم المتحدة من 2016 إلى 2017".

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وأجرى وان لحساب الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، على رأس فريق، دراسة استراتيجية مستقلة لمهمة الأمم المتحدة للسلام في جنوب السودان، وهي من أكثر العمليات كلفة للمنظمة في العالم، وأوصى بخفض عديدها إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يأخذ بتوصيته هذه.

المصدر: "صحراء ميديا"