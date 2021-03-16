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محمد بن زايد يحصل على جائزة "أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية"

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محمد بن زايد يحصل على جائزة
Reuters HANDOUT
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي،
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منح المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ"ديهاد/ ديساب"، محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جائزة "أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية"، "ديهاد 2021".

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وتسلم سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الجائزة نيابة عن ولي عهد أبوظبي، من قبل السفير جيرهارد بوتمان كرامر، مدير "ديهاد" والمجلس الاستشاري العلمي العالمي "ديساب"، وذلك على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تعد الجائزة من الجوائز الرفيعة التي تمنح من قبل المجلس الاستشاري العلمي العالمي في مجالات الإغاثة الإنسانية العالمية.

المصدر: "وام"

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