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الجاغوب يكشف عن دوافع وقف تمويل مؤسسة "ياسر عرفات" ومصير العاملين فيها

أخبار العالم العربي

الجاغوب يكشف عن دوافع وقف تمويل مؤسسة
Reuters
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
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قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب إن قرار وقف التمويل هو قرار مؤقت لن يمس العاملين في المؤسسة، والهدف منه عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية.

وأكد الجاغوب في تدوينة على صفحته على موقع "فيسبوك" يوم الاثنين، أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنها نتاج تضحيات طويلة وآلام عانى منها كافة أبناء الشعب.

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وشدد على أنه لا يجوز لأي كان استخدام هذه المؤسسات لأغراض الدعاية الانتخابية تحت أي مسمى.

وأضاف أنه لا يجوز تحويل هذه الرمزية للمؤسسة إلى اجتماعات خاصة لأغراض انتخابية، مبينا أن قرار وقف التمويل هو قرار مؤقت لن يمس العاملين في المؤسسة والهدف منه عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية.

وأوضح الجاغوب أن "مؤسسة الشهيد الرمز ياسر عرفات هي إرث للشعب الفلسطيني لأن سيرته هي مسيرة نضالية للشعب وتوثق تاريخ أطول وأعظم ثورة عرفها التاريخ لأعدل قضية".

المصدر: RT

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