وهاب: أخشى أن الحريري يؤجل حكومته بناء على وهم فرض واشنطن عقوبات على بن سلمان

أبدى وزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب، خشيته أن يكون تأخير تشكيل الحكومة راجع لرهان رئيسها المكلف سعد الحريري على وهم عقوبات أمريكية على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكتب وهاب، وهو رئيس حزب التوحيد العربي، في تغريدة عبر "تويتر": "أكثر ما أخشاه أن يكون رهان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على وهم فرض عقوبات أمريكية على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

واعتبر أن "في ذلك محظورين، الأول أن العقوبات لن تحصل والثاني أن سعد سيكون ارتكب خطيئة كبرى"، مضيفا: "أقول ذلك معتقدا أن تأخير تشكيل الحكومة ليس له مبررات حقيقية".

أكثر ما أخشاه أن يكون رهان الحريري على وهم فرض عقوبات أميركية على ولي العهد السعودي لأن في ذلك محظوران الأول أن العقوبات لن تحصل والثاني أن سعد سيكون إرتكب خطيئة كبرى . أقول ذلك معتقداً أن تأخير تشكيل الحكومة ليس له مبررات حقيقية. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) March 15, 2021

وشهدت العاصمة اللبنانية، الإثنين، جدلا إثر تداول حديث منسوب بن سلمان يعتبر فيه أنه "بعد الانهيار الاقتصادي في لبنان ليس أمام الرئيس سعد الحريري إلا الاعتذار عن تشكيل الحكومة"، مؤكداً "لا نريده رئيسا لأي حكومة ولو لف العالم كله ومعهم إسرائيل".

وجاء الكلام المنسوب لبن سلمان في موقع "أخبار الخليج" الذي ذكر أن "ما يفعله سعد الحريري هو فقط التأخير ثم التأخير حتى تصل كلمة السر السعودية، فلا حكومة قبل أن ترضى المملكة العربية السعودية التي رفضت حتى الساعة وبحسب المعلومات المؤكدة تحديد موعد للحريري مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عدة مرات، الجواب كان ليلتقي وزير الخارجية فقط".

وأضاف الموقع “الجو السعودي كان يقول أيضاً دفعنا دية الرئيس الشهيد رفيق الحريري طيلة 15 عاماً وكفى!! أما اذا تنازل الحريري وشكّل الحكومة بوجود ممثلين لحزب الله فسيكون هناك بيان شديد اللهجة من المملكة تجاهه ولا تستبعد المصادر سحب الجنسية السعودية منه".

غير أن مصدرا مقربا من "تيار المستقبل" نفى الكلام الحديث، قائلا "بعد اتصالات عدة مع مصادر سعودية مسؤولة، ‏فإن كل ما يروج عن كلام منسوب لولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان عن الرئيس سعد ‏الحريري، عبر مواقع مغمورة، يندرج ضمن حملات الافتراء الكاذبة ولا اساس لها من ‏الصحة، وبات مصدرها معروفاً".‏

وأضاف "وفق المصادر السعودية نفسها أن أخبار خادم الحرمين ‏الشريفين وولي عهده تنشر حصراً على وكالة الأنباء الرسمية ومن المكتب الخاص لكل منهما ‏وكل ما سوى ذلك لا يُعتد به".

المصدر: Rt + تويتر