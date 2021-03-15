"الاتحاد للطيران" تعلن موعد انطلاق أولى رحلاتها بين أبو ظبي وتل أبيب

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الناقل الوطني لدولة الإمارات يوم الاثنين، أن أولى رحلاتها بين أبو ظبي وتل أبيب سوف تنطلق في الـ6 من أبريل المقبل.

وحسب موقع "الإمارات اليوم"، فإن الشركة أعادت جدولة الرحلة الأولى إلى تل أبيب، إلى السادس من أبريل 2021، بواقع رحلتين أسبوعيا.

وكانت شركة "الاتحاد للطيران" ومقرها أبو ظبي، أعلنت قبل عدة أشهر أنها ستبدأ رحلات يومية إلى تل أبيب في مارس 2021.

وأوضحت الشركة آنذاك أن الرحلات سوف تبدأ في 28 مارس، وستكون مواعيدها متزامنة مع رحلات تسيرها الاتحاد ذهابا وإيابا من أبو ظبي إلى الصين وتايلاند والهند وأستراليا.

وفي نوفمبر الماضي وقعت شركة "الاتحاد للطيران" وشركة طيران "العال" الناقل الوطني لإسرائيل، مذكرة تفاهم واسعة النطاق تتضمن خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبو ظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية