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ليبيا..الدبيبة يبحث مع اللجنة العسكرية في سرت تطورات عملية فتح الطريق الساحلي

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ليبيا..الدبيبة يبحث مع اللجنة العسكرية في سرت تطورات عملية فتح الطريق الساحلي
Reuters HAZEM AHMED
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع لجنة "5+5" العسكرية بمدينة سرت، تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق.

ووصل في وقت سابق من اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه، والدبيبة إلى مدينة سرت، قادمين من مدينة طبرق، بعد أداء الحكومة اليمين أمام مجلس النواب.

وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعاتها صباح اليوم بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة العميد المتقاعد سليم رعد، والمراقبين الدوليين ورؤوساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، وعدد من ضباط الهندسة العسكرية المختصين بنزع الألغام.

وكان عضو اللجنة العسكرية المشتركة، العميد محمد النقاصة، قد أعلن في وقت سابق، أن "الاجتماع ستحضره البعثة الأممية إلى ليبيا، وسيبحث العقبات التي حالت دون تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسبل دعم المراقبين الدوليين وحمايتهم، ومناقشة سبل إخراج المرتزقة، وإزالة الألغام والعقبات التي عرقلت فتح طريق مصراتة ـ سرت، وملف تبادل المحتجزين، لاسيما على الهوية".

ليبيا..الدبيبة يبحث مع اللجنة العسكرية في سرت تطورات عملية فتح الطريق الساحلي
ليبيا..الدبيبة يبحث مع اللجنة العسكرية في سرت تطورات عملية فتح الطريق الساحلي
ليبيا..الدبيبة يبحث مع اللجنة العسكرية في سرت تطورات عملية فتح الطريق الساحلي

المصدر: RT + "عين ليبيا"

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