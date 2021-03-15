الأردن يدين فتح سفارة كوسوفو لدى إسرائيل في القدس

دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، قيام كوسوفو بفتح سفارة لها لدى إسرائيل في القدس، مؤكدة أن هذه الخطوة "مرفوضة" و"مدانة".

إقرأ المزيد

وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، ضيف الله علي الفايز، على أن "فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر الفايز أن "أي إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع القدس أو مركزها القانوني، تعتبر باطلة، وغير شرعية، ومنعدمة الأثر القانوني".

كما أشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية إلى أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، هو حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الـ4 من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتحذو كوسوفو بافتتاح سفارتها في القدس حذو الولايات المتحدة وغواتيمالا، وذلك على الرغم من الضغط من تركيا التي تعد حليفة قريبة للجمهورية المعترف بها جزئيا ذات الأغلبية المسلمة.

المصدر: RT