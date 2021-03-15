شركة كورية جنوبية تبدأ إدخال قضبان الوقود في المفاعل النووي الثاني للإمارات

أعلنت شركة كوريا للطاقة الكهربائية "كيبكو"، المملوكة من الدولة، أنها بدأت عملية إدخال قضبان الوقود في المفاعل الثاني في محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة.

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وقالت شركة "كيبكو" ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية "ENEC" إنهما بدأتا العملية في الأسبوع الماضي.

وأكملت كوريا الجنوبية إدخال قضبان الوقود في المفاعل الأول في مارس من العام الماضي.

وجاء إدخال قضبان الوقود بعدما أصدرت الإمارات رخصة تشغيل للوحدة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان كونسورتيوم تقوده "كيبكو" فاز في العام 2009، بعقد قيمته 20 مليار دولار لبناء 4 مفاعلات نووية في "براكة"، على بعد 270 كيلومترا غرب أبو ظبي.

وقامت كوريا الجنوبية ببناء أربع وحدات من APR1400، وهو مفاعل نووي متقدم يعمل بالماء المضغوط بسعة 1400 ميغاوات.

وتم الانتهاء من المفاعل الأول في عام 2018 وينتظر حاليا تشغيله التجاري الكامل هذا العام.

ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإنه عند اكتمال المفاعلات الأربعة، ستكون مسؤولة عن ربع الطلب على الطاقة في الدولة الشرق أوسطية تقريبا.

المصدر: يونهاب