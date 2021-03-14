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موريتانيا.. فقدان 7 أشخاص إثر انهيار منجم للتنقيب عن الذهب

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موريتانيا.. فقدان 7 أشخاص إثر انهيار منجم للتنقيب عن الذهب
Reuters
التنقيب عن الذهب
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أعلنت شركة معادن موريتانيا أن أعمال البحث جارية عن سبعة مفقودين تحت أنقاض منجم للتنقيب عن الذهب في منطقة الشكات قرب الحدود الشمالية لموريتانيا مع الجزائر.

وأوضحت الشركة الحكومية في بيان أصدرته مساء يوم الأحد أن شخصا واحدا تم إنقاذه وهو على قيد الحياة فجر اليوم، وجار البحث عن 7 أشخاص آخرين، وأن الجيش والدرك والأجهزة الإدارية للدولة يشاركون في عمليات البحث.

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وأعلنت الشركة عن تعبئة كل الإمكانيات لإنقاذ المفقودين.

وحذرت الشركة المنقبين من الخروج عن منطقة التنقيب المرخصة مؤكدة أن الحادث وقع في منطقة تقع خارج منطقة الترخيص.

يذكر أن موريتانيا رخصت منذ 2016 لمواطنيها التنقيب عن الذهب في شمال البلاد ما ساهم في تحسين إنتاج ودخل البلاد من الذهب.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية

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