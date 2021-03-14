سعيّد يتفقد في زيارة مفاجئة مصنع الخرسانة الإسمنتية في قابس

تفقد الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة مفاجئة مصنع الخرسانة الإسمنتية في ولاية قابس، الذي شهد أمس انفجار صهريج نجم عنه مقتل 5 عمال.

إقرأ المزيد

وتوجه بعدها سعيد إلى مقر الولاية حيث أجرى محادثات مع الوالي والمسؤولين الجهويين، ليختم زيارته بجولة في المستشفى العسكري بالمنطقة.

وجدد سعيد خلال كلمة ألقاها بمقر ولاية قابس اليوم الأحد توجيه الإنتقادات إلى أطراف لم يسمها تعمل على عرقلة جهوده من أجل حل مشاكل البلاد.

وقال: "أحمل همومكم.. أحاول بكل جهد أن نتجاوز الأزمات ولكن المحاولات لا يجب أن تقابل بالجحود والنكران.. ومن عاهد عليه أن يفي بعهده".

وأشار سعيد إلى أن شياع استعمال عبارة "الأزمة" على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية متعمد، معتبرا أن خطاب الأزمة هو وسيلة من وسائل الحكم.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم أمس السبت، جراء انفجار صهريج في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة قابس التونسية، وقالت إذاعة "موزاييك" إن أعمدة دخان سوداء ارتفعت في سماء المنطقة، مشيرة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة.

المصدر: موزاييك