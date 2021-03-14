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جمارك دبي تضبط أكثر من 40 كيلوغراما من الماريخوانا مع إفريقي

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جمارك دبي تضبط أكثر من 40 كيلوغراما من الماريخوانا مع إفريقي
Reuters
جمارك دبي تضبط أكثر من 40 كيلوغراما من الماريخوانا مع إفريقي
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ضبطت جمارك دبي 43 كيلوغراما من الماريخوانا في مبنى المطار رقم 2، مع مسافر إفريقي.

وقالت الجمارك إن المسافر وضعها داخل أكياس فلفل حار مجفف للتمويه.

وأشارت السلطات إلى أنها "اشتبهت في حقيبتين على نفس الرحلة، وبقراءة الرقم الرمزي "الباركود" وجد أن الحقيبتين تعودان للمسافر نفسه على إحدى الرحلات القادمة من دولة إفريقية، ليتبين أنه أخفى المادة المخدرة داخل أكياس للفلفل الأحمر الحار المجفف، وأحكم إغلاقها، ليبعد أي اشتباه فيها".

ويعد الكبتاغون أحد أنواع المخدرات الأكثر انتشارا، وهذا المخدر هو خليط من مادة أمفيتامين المنشطة للجهاز العصبي المركزي ومادة الكافيين وتم تصنيعه في الستينيات من القرن الماضي كدواء لعلاج الاكتئاب واضطراب الانتباه، لكن الأطباء تخلوا عن استخدامه بعد أن اكتشفت آثاره الجانبية الخطيرة. 

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية

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