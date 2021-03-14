الإمارات تؤكد التزامها بمعالجة انعدام الأمن الغذائي خلال عضويتها بمجلس الأمن

أكدت دولة الإمارات التزامها بمعالجة انعدام الأمن الغذائي بالعالم خلال عضويتها في مجلس الأمن، وحثت المجلس على إدانة عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية من قبل الجماعات المسلحة.

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جاء ذلك خلال البيان الخطي الذي قدمته الإمارات خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول الصراع والأمن الغذائي.

واعتبرت الإمارات أن "النزاعات وخاصة التي طال أمدها، تعد بمثابة خطر جسيم على صحة وسبل عيش النساء والرجال والأطفال"، لافتا إلى تفاقم هذا الخطر في ظل جائحة كورونا التي عطلت المساعدات الإنسانية وفاقمت الوضع في المناطق التي دمرها الصراع.

وأضافت أنه "وإدراكا منها لأهمية الأمن الغذائي لضمان الأمن البشري، عملت الإمارات بنشاط على دعم الأمم المتحدة في جهودها العالمية لتوفير المؤن الضرورية، لمن يعيشون في مناطق الصراع"، لافتة إلى الجسر الجوي الذي تم إنشاؤه بالشراكة بين الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي في مايو 2020، والذي أسهم في إعادة ربط عمليات الإغاثة بإمدادات المعدات والسلع والخبرات الطبية في وقت تفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة.

وسلط البيان الضوء على إعلان الإمارات في شهر فبراير الماضي تقديم مبلغ قدره 230 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، وذلك استمرارا لجهودها للتخفيف من حدة الجوع والمعاناة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

واختتم بيان دولة الإمارات بإعادة التأكيد على التزامها بالتركيز على معالجة انعدام الأمن الغذائي خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.

المصدر: وام