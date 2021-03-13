في تصريح لـCNN.. أمير سعودي يوضح موقف بلاده من واشنطن بعد زيارة لافروف إلى الرياض

قال الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان آل سعود سفير السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، إن العلاقة بين الرياض وواشنطن تاريخية وقائمة على المصالح المتوافقة في المنطقة والعالم.

وأضاف في تصريح لشبكة "CNN" الإخبارية يوم السبت، أن تلك العلاقة لن تتغير مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع قائلا: "لقد رأينا ذلك في الماضي، وأعتقد أن تستمر تلك العلاقة بين البلدين".

وردا على سؤال بخصوص زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى السعودية، أكد أن الرياض على علاقة جيدة بروسيا ومع العديد من دول العالم.

وصرح بأنه يوجد هناك شيء واحد يجب أن نكون واضحين جدا بشأنه هو أن المملكة وقياداتها خطر أحمر لن نفكر في مناقشته.

واستطرد قائلا: "سواء كان التقرير بشأن مقتل خاشقجي قد صدر أم لا، فإن هناك خطا أحمر عندما يتعلق الأمر بسيادتنا".

أمير سعودي يوضح لـCNN موقف بلاده من أمريكا بعد زيارة لافروف إلى الرياضhttps://t.co/0CSCIbnkox — CNN بالعربية (@cnnarabic) March 12, 2021

المصدر: شبكة "CNN" الإخبارية