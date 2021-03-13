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جرحى وأضرار كبيرة بانفجار سيارة في ريف حلب السورية

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جرحى وأضرار كبيرة بانفجار سيارة في ريف حلب السورية
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تداول عدد من الصفحات تسجيلا مصورا لانفجار سيارة في ريف محافظة حلب السورية، يظهر أن الانفجار سبقه حريق فيها.

وذكرت صفحات ووسائل إعلام محلية أن التفجير الذي وقع عند مفرق صرين في ريف مدينة عين العرب (شمال شرق حلب) نجم عن انفجار "سيارة محملة بمواد متفجرة".

بينما ذكرت وسائل إعلام أخرى بينها وكالة "هاوار" أن "صهريجا للمحروقات" انفجر أمام محطة وقود "جيا" وعلى مفرق صرين على الطريق الدولي الـ M4  جنوبي عين العرب (كوباني)، وقالت إنه أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح وأنهم نقلوا إلى مشافي المدينة ووصفت إصابات معظمهم بأنها طفيفة.

وأضافت أن التفجير ألحق أضرارا مادية كبيرة بالمحطة والمحلات والسيارات القريبة منها.

جرحى وأضرار كبيرة بانفجار سيارة في ريف حلب السورية
فيسبوك

المصدر: وسائل إعلام سورية

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