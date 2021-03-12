في تصريح لـCNN.. الصفدي يعلق على تقارير رجحت رفع الوصاية الهاشمية عن الأقصى

رد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على تقارير رجحت رفع الوصاية الهاشمية عن المسجد الأقصى والمقدسات العربية في القدس، إذا ما تم تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وقال أيمن الصفدي خلال مداخلة مع شبكة "CNN" الإخبارية يوم الجمعة: لا أعرف سبب هذه الافتراضات غير المنطقية.

وأضاف أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي وصاية تاريخية تعود إلى الجد الأكبر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكد أن الوصاية تحظى بدعم كل الدول العربية والإسلامية والعالم لأنها تلعب دورا بالغ الأهمية في الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة والحفاظ على الهوية العربية والمسيحية لتلك الأماكن ومحاولة المحافظة على القدس كمدينة سلام للجميع.

وأوضح الصفدي أن لدى بلاده علاقة ممتازة مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنهم ينسقون بخصوص القضية الفلسطينية كما يفعلون في القضايا الأخرى.

وتابع: "لذا فإن أي شخص يقوم بهذا الافتراض فهو في الحقيقة لا يستند إلى أي مؤشر معقول أو يأتي من أسس صلبة".

وأضاف الصفدي أن الشائعات كثيرة ونظريات المؤامرة وفيرة، والحقيقة هي أن السعودية تدعم الوصاية الهاشمية، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية وصاية تاريخية يقبلها الفلسطينيون ويصادقون عليها.

المصدر: شبكة "CNN" الإخبارية