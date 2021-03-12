روسيا تعزّي مصر بضحايا حريق مدينة العبور

وجهت وزارة الخارجية الروسية رسالة إلى مصر، عبّرت فيها عن تعازي روسيا بضحايا الحريق الهائل الذي أتى على مصنع للملابس في مدينة العبور.

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وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "وفقا للمعلومات الواردة في 11 مارس، اندلع في مدينة العبور المصرية (محافظة القليوبية) حريق كبير في مصنع للملابس. ونتيجة لهذا الحادث المأساوي قضى 20 شخصا، وتعرض أكثر من 20 للحروق والتسمم. لا تستبعد السلطات المصرية احتمال زيادة عدد الضحايا".

وتابعت في البيان: "نعرب عن خالص تعازينا للشعب المصري الصديق وعائلات الضحايا وأصدقائهم كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق.

المصدر: RT