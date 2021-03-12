النواب الليبي: نقل اجتماع المجلس إلى طبرق لاعلاقة له بالجانب الأمني

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن نقل اجتماع مجلس النواب لمقر المجلس بمدينة طبرق، لا علاقة له بالجانب الأمني.

وصرح بأن مدينة بنغازي آمنة وأن النقل تم لأسباب تنظيمية ولوجستية، مشيرا إلى أن مجلس النواب يمكنه أن يعقد جلساته سواء بمقر الدستوري ببنغازي أو المؤقت بطبرق.

وشدد على أنه لا صحة لما يشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه.

وأوضح أن ما يتم تداوله حول هجوم على مبنى الدعوة الإسلامية الذي لم يباشر المجلس العمل به، لا يوجد به موظفون وهو قيد الصيانة.

وبين أن الهجوم وقع منذ أيام إثر دخول شخص واحد فقط في غير وعيه على عمال الصيانة بالمبنى وتهجم عليهم لفظيا فقط وغادر المكان دون أن يضر بأحد أو يخرب المكان.

ناصر حاتم

المصدر: RT