سهى عرفات تعلن أنها بصدد التعافي من كورونا وتنفي أي تصريحات منسوبة إليها هذا الشهر

نفت سهى عرفات، أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن تكون قد أدلت بتصريحات صحفية هذا الشهر، وذلك بعد نشر وسائل إعلامية خبرا منسوبا لها تعلق فيه على فصل ناصر القدوة من حركة "فتح".

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ووفق خبر نشرته صحيفة "المصري اليوم"، ونقله موقع "معا" الفلسطيني، فإن سهى عرفات قد حملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية المباشرة عن حماية ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد فصله من الحركة.

وبحسب ما ورد في الخبر المزعوم، فقد وصفت عرفات قرار فصل القدوة، وهو ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بأنه "قرار تعسفي، مرجعة السبب فيه إلى "استهداف للعائلة وكراهية لعرفات في الدم"، ومعتبرة أنها "أول خطوة لتنحية الحصانة السياسية عن ناصر تمهيدا لقتله".

لكن عرفات، وبعد انتشار الخبر، كتبت في منشور عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" أنها في صدد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا، وأنه لم يصدر منها أي تصريح صحفي.

ودعت سهى عرفات إلى التأكد من التصريحات الصادرة عنها قبل نشرها.

المصدر:RT