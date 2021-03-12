الأمم المتحدة: اليمن يتجه نحو أكبر مجاعة في التاريخ الحديث

حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، مجلس الأمن الدولي من أن اليمن "يتجه نحو أكبر مجاعة في التاريخ الحديث".

وفي جلسة نقاش مفتوح عقدها مجلس الأمن يوم أمس الخميس، عبر دائرة تلفزيونية حول "الصراع والأمن الغذائي"، ناقش أعضاء المجلس العلاقة بين الصراعات والأمن الغذائي.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن بيزلي قوله في إفادته، إنه "منذ يومين فقط كنت في اليمن، حيث يواجه الآن أكثر من 16 مليون شخص أزمة جوع أو ما هو أسوأ من ذلك"، مشيرا إلى أن "هذه ليست مجرد أرقام بل هؤلاء أناس حقيقيون.. هذا البلد يتجه نحو أكبر مجاعة في التاريخ الحديث، إنه الجحيم على الأرض".

وأضاف: "قد يموت نحو 400 ألف طفل يمني هذا العام في حال عدم التدخل العاجل. بينما نحن نجلس هنا كل دقيقة وربع يموت طفل، فهل سندير ظهورنا لهم حقا وننظر في الاتجاه الآخر؟".

ووفق الأمم المتحدة، بات 80 بالمئة من السكان في اليمن البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

المصدر: الأمم المتحدة