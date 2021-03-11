تبون يعلن الـ12 من يونيو موعدا للانتخابات التشريعية الجزائرية

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، وأعلن الـ12 من يونيو 2021 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإنه طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس 11 مارس 2021 المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية، وأعلن تنظيمها يوم السبت 12 يونيو 2021.

ووقع تبون يوم الأربعاء 10 مارس 2021 الأمر رقم 21/01، المتضمن للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المصدر: RT