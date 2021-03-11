الصحة الفلسطينية: تأجيل موعد تسليم لقاح "أسترازنيكا" حتى مايو

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن حملة "كوفاكس" أجلت موعد تسليم لقاح "أسترازنيكا" لفلسطين حتى شهر مايو، وقلصت كميته ليصبح 168 ألف جرعة عوضا عن 240 ألف جرعة.

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وطالبت وزيرة الصحة "كوفاكس" بمراجعة سياسة توزيع اللقاحات وآلية التعامل مع حصة فلسطين من اللقاح.

وقالت إنه "كان من المفترض تأمين أولى جرعات الطعم المضاد لفيروس كورونا من خلال مؤسسة "كوفاكس" في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي، من خلال رسالة وجهت لوزارة الصحة بتاريخ 19/12/2020.

وتابعت: "بعد مراجعة كافة المستندات المقدمة من فلسطين لـ"كوفاكس"، ومن ضمنها الرسالة الرسمية الموقعة من قبل وزيرة الصحة ووزير المالية، والتي بينت بأن فلسطين قادرة على التعامل مع الطعومات بمختلف أنواعها وظروف تخزينها وآلية إعطائها فقد تم اعتماد فلسطين بتاريخ 29/1/2021 من أوائل الدول لتلقي لقاح "فايزر" (37440 جرعة بتاريخ 14/2/2021) ولقاح "أسترازنيكا" (240 ألف جرعة نهاية شهر 2/2021)، إلا أن مؤسسة "كوفاكس" عادت وأجلت موعد التسليم إلى شهر مايو للقاح "أسترازنيكا" وقلصت كميته ليصبح 168 ألف جرعة بدل 240 ألف جرعة".

المصدر: معا