مسؤول أردني: لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورنا سيتوفر في المملكة خلال أشهر

أكد عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا واستشاري العلاج الدوائي للأمراض المعدية في الأردن الدكتور ضرار بلعاوي، أن لقاح "سبوتنيك v" الروسي سيتوفر في المملكة خلال أشهر.

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وأضاف بلعاوي، في تصريحات لصحيفة "الرأي"أن "مفاوضات ومباحثات بدأتها وزارة الصحة الأردنية في وقت سابق مع الشركة المصنعة للقاح الروسي لتوريد جرعات منه الى المملكة، حيث سيكون متوفرا خلال أشهر ليتم اعطاؤه للمواطنين.

ويعتبر "سبوتنيك v" الروسي المطعوم الخامس الذي منحت المؤسسة إجازته في الأردن بعد إجازة استخدام "فايزر" و"استرازينيكا" و"سينوفارم" و"جونسون أند جونسون".

وبين بلعاوي، أن "جميع اللقاحات متشابهة وتؤدي نفس الغرض لتكوين الاستجابة المناعية، وهي فعالة وآمنة وتعطى إجمالا لجميع الفئات العمرية فوق 18 عاما مع اختلاف آلياتها ونسب الفعالية بينها، علما أنها نظريا لا مشكلة في إعطائها للأطفال ولا تسبب خطرا عليهم، إلا أن التجارب ما زالت تجرى لمدى فعاليتها على الأطفال، والجميع بانتظار الدراسات حول ذلك".

وفيما يتعلق باللقاح "سبوتنيك v"، قال بلعاوي، إنه من "تصنيع شركة غماليا الروسية، إذ تم تسجيله بتاريخ 11/8/2020 من قبل وزارة الصحة الروسية، وتم التسجيل اعتمادا على المرحلة الأولى والثانية للتجارب السريرية، ثم بتاريخ 1/1/2021 نشرت الشركة نتائج تجارب الدراسات السريرية الثالثة (المؤقتة) التي تمت بأكثر من دولة، والتي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 91,6 %".

واعتبر، أن هذه "النسبة ممتازة ومشجعة، لأن نتائج فعاليته كانت على الشباب مشابهة لكبار السن، مؤكدا أن اللقاح تم تسجيله في أكثر من 45 دولة، منها الأرجنتين وبيلاروسيا وهنغاريا والتشيك وسلوفاكيا وصربيا، ومن الدول العربية فلسطين والجزائر والإمارات، بالإضافة لدول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت تسريع وتيرة اللقاح الروسي لتسجيله في ظل الصراع على اللقاحات.

ويعطى اللقاح الروسي حسب بلعاوي، "على جرعتين، وتكون الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الأولى، ويتم تخزينه بطريقة التجميد على درجة -18 مئوية، او درجة الثلاجة العادية (2-8) درجة مئوية"، لافتا الى أن "روسيا لها باع طويل بتصنيع اللقاحات كشلل الأطفال، كما أن شركة (غماليا) صنعت لقاحات للإيبولا وغيرها"، متوقعا أن يكون للقاح الروسي المضاد لكورونا دور مهم في العالم.

وأفادت قناة "المملكة" الحكومية الأردنية أمس الأربعاء بأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أجازت، الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

المصدر: "الرأي"