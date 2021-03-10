الرئاسة التونسية: سويسرا حولت أكثر من مليون دولار من أصول بن علي إلى البنك المركزي

قالت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، إن سويسرا حولت 3.5 مليون دينار تونسي (1.27 مليون دولار) من أصول خاصة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونسي.

وجاء في بيان الرئاسة أنه "في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، تعلم رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي".

وأضاف البيان أن هذه التحويلات تندرج ضمن إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020، صادرة عن السلطات القضائية التونسية.

وتابع: "وإذ يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ".

كما جددت الرئاسة التزامها بـ"مواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي".

المصدر: RT