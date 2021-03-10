شاهد.. المتحدث باسم "الدفاع السعودية" و"التحالف العربي" على دبابة في جبهة مأرب

نشرت وسائل إعلام سعودية رسمية صورة للمتحدث باسم وزارة دفاع المملكة والتحالف العربي الذي تقوده، العميد ركن تركي المالكي، على متن دبابة بمحافظة مأرب اليمنية التي تشهد تصعيدا عسكريا.

وعرضت وكالة "واس" وقناة "الإخبارية" عبر "تويتر" صورة، اليوم الأربعاء، علقتا عليها بالقول: "العميد الركن تركي المالكي من على الدبابة في جبهة مأرب، وبرفقة رئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير عزيز وقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي وعدد من ضباط وأفراد الجيش الوطني اليمني".

كما نشرت "الإخبارية" مقطع فيديو يوثق جانبا من زيارة المالكي إلى مأرب رفقة قيادة الجيش اليمني الحكومي.

العميد الركن تركي المالكي من على الدبابة في جبهة مأرب، وبرفقة رئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير عزيز وقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي وعدد من ضباط وأفراد الجيش الوطني اليمني. #واس_عامpic.twitter.com/r3MuXuU0e0 — واس العام (@SPAregions) March 10, 2021

فيديو | العميد ⁧تركي المالكي⁩ أثناء زيارته لجبهة ⁧مأرب⁩ برفقة رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن صغير عزيز وقائد المنطقة السادسة اللواء الركن أمين الوائلي #الإخباريةpic.twitter.com/TTXOvymGRo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2021

​وسبق أن نشر الإعلام السعودي صورة أخرى ظهر فيها المالكي أمام سد مأرب وبصحبته محافظ مأرب، سلطان العرادة، قائلا إنها ملتقطة يوم 9 مارس.

الناطق باسم قوات تحالف دعم الشرعية في #اليمن العميد تركي المالكي في زيارة لمأرب صباح اليوم 9 مارس

الصورة تجمعه بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة على ضفاف سد مأرب التاريخي#الإخباريةpic.twitter.com/21BPNSQ8QQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 9, 2021

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والواقعة شمال شرق اليمن ضد القوات الحكومية، التي يؤيدها التحالف العربي بغارات جوية.

والاثنين أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة تحقيق قواته تقدما في المعارك الدائرة مع جماعة "أنصار الله" الحوثية منذ أكثر من شهر.

وجاءت زيارة المالكي إلى الجبهة كذلك على خلفية تكثيف الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة عمليات هجومية تستهدف أراضي المملكة.

المصدر: "واس" + "الإخبارية" + وكالات