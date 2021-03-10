ارتفاع مستمر لمؤشر الحالات النشطة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع رصد 6 وفيات ناجمة عن المرض وسط ارتفاع تدريجي لمؤشر الحالات النشطة.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 386 إصابة، لتصل إلى مستوى 380958 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 6 مارس 382 حالة، وفي 7 مارس 357 حالة، وفي 8 مارس 351، وفي 9 مارس 390، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (386) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (245) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (371,583) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/91y4gEPz11 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 10, 2021

ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا تدريجيا لعدد الحالات النشطة التي ازدادت من 2695 الاثنين إلى 2830 الثلاثاء، وبينما وصل عدد الإصابات الحرجة إلى 528 مقابل 515 أمس.

وأفادت الوزارة برصد 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6545 متوفيا.

ويشهد مؤشر الوفيات الجديدة استقرارا مستمرا حيث بلغ يوم 6 مارس 5 حالات، بينما تم تسجيل 4 متوفين في 7 مارس، و6 في 8 مارس، و5 يوم 9 مارس.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19"في المملكة وصل إلى 371583 شخصا، بعد تسجيل 245 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT