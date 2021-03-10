أصداء نيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة البرلمان

رحبت الجامعة العربية بتصويت مجلس النواب الليبي لصالح منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كما أعلنت الحكومة المؤقتة استعدادها لتسليم وزاراتها ومؤسساتها.

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وأشاد بيان للجامعة العربية بشكل خاص "بالتوافق العريض الذي ميز النقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس والأغلبية الكبيرة التي نالتها التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة".

وثمّن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عاليا " الدور الذي اضطلع به رئيس وأعضاء مجلس النواب من أجل توحيد المجلس وإتمام هذا الاستحقاق الرئيسي والهام"، معربا كذلك عن الأمل في أن "يتم الآن الشروع في تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة في أقرب فرصة بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة".

كما أكد المصدر "التزام الجامعة بمواصلة جهودها في مرافقة ومساندة الأشقاء في ليبيا في سبيل استكمال بقية استحقاقات المرحلة التمهيدية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية".

ولفت المصدر ذاته إلى "أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي في هذه اللحظة الدقيقة خلف هذه المسيرة الليبية والوطنية الخالصة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بغية إنجاح عملية الانتقال المهمة التي تمر بها ليبيا وإنهاء حالة الانقسام التي عانت منها طيلة الأعوام السابقة، وبالشكل الذي يعيد لليبيا سيادتها الكاملة، بعيدا عن كافة أشكال التدخلات الخارجية والتواجد العسكري الأجنبي على كامل أراضيها".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أول المهنئين بهذه الخطوة، حيث هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب.

وعلى الصعيد الداخلي، فقد أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني بيانا، هنأت فيه حكومة الوحدة الوطنية على الثقة التي منحها لها مجلس النواب، مشيرة في نفس الوقت إلى استعدادها لتسليم "المهام وكافة وزاراتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها الحكومية لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة".

وهنأ فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، حكومة الوحدة الوطنية بمناسبة نيلها الثقة من مجلس النواب، معربا عن كامل الاستعداد "لتسليم المهام والمسؤوليات لها بكل رحابة صدر".

المصدر: RT