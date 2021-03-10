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نائب قائد القوات الجوية السعودية يتابع آخر استعدادات التمرين السعودي–اليوناني

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نائب قائد القوات الجوية السعودية يتابع آخر استعدادات التمرين السعودي–اليوناني
وزارة الدفاع السعودية
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اطلع نائب قائد القوات الجوية السعودية في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، على استعدادات القوات في التمرين السعودي اليوناني المشترك الذي سينفذ في اليونان خلال مارس الحالي.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين المشترك بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع ( أف - 15 سي)، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع نائب قائد القوات الجوية، اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

من جانبه أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أهمية المشاركة في مثل هذه التمارين لأثرها البالغ في صقل مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومسانده، مشيرا إلى ما تمتلكه القوات الجوية من خبرات متقدمة.

المصدر: "واس"

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