السعودية..محكمة تؤيد الحكم السابق على الناشطة لجين الهذلول

أفادت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية، لجين الهذلول، اليوم الأربعاء، بأن محكمة بالرياض أيدت الحكم السابق على لجين في جلسة نقض.

إقرأ المزيد

وقالت لينا الهذلول في "تويتر": "أكد القضاة الحكم الأول على لجين الهذلول".

وكانت الناشطة السعودية لجين قد أعربت وهي في طريقها لجلسة محكمة النقض، عن أملها بأن تعدل المحكمة السعودية الحكم الصادر عليها.

وقالت لجين الهذلول: "لنأمل أن يكون الحكم قد تغير أو تعدل قليلا... سنرى كيف تسير الأمور".

وكانت أسرة الناشطة لجين الهذلول قد أعلنت عن إطلاق سراحها يوم الأربعاء في الـ10 من فبراير الماضي.

وأصدر القضاء السعودي، يوم 28 ديسمبر، حكما بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر، في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها، كانت محتجزة لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية.

المصدر: RT + "رويترز"