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جراء حضورها جلسة نقض...لجين الهذلول تأمل بتعديل حكم المحكمة

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جراء حضورها جلسة نقض...لجين الهذلول تأمل بتعديل حكم المحكمة
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الناشطة السعودية، لجين الهذلول
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أعربت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، اليوم الأربعاء، وهي في طريقها لجلسة لمحكمة النقض، عن أملها بأن تعدل المحكمة السعودية الحكم الصادر عليها.

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وقالت الهذلول: "لنأمل أن يكون الحكم قد تغير أو تعدل قليلا... سنرى كيف تسير الأمور".

وكانت أسرة الناشطة لجين الهذلول قد أعلنت عن إطلاق سراحها في الـ10 من فبراير الماضي.

وأصدر القضاء السعودي، يوم 28 ديسمبر، حكما بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر، في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها، كانت محتجزة لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية.

المصدر: RT + "رويترز"

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