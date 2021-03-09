مسؤول يمني: انشقاق وزير في حكومة الحوثيين ولجوئه إلى الإمارات

قال مصدر حكومي يمني لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، إن "وزيرا في حكومة الحوثيين غير المعترف بها انشق عن الجماعة ولجأ إلى دولة الإمارات".

وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "وزير التعليم الفني والتدريب المهني في حكومة الحوثي، غازي أحمد علي، انشق عن الجماعة"، مشيرا إلى أن "الوزير غادر العاصمة صنعاء في وقت سابق إلى الخارج بهدف العلاج".

وأفاد بأن "غازي يشغل أيضا منصب أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف مع الحوثيين في صنعاء"، موضحا أن غازي "طلب اللجوء في دولة الإمارات" دون مزيد من التفاصيل.

المصدر: "الأناضول"