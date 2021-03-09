تبون: لا يمكن السكوت على محاولات السيطرة على أراضي "الجمهورية الصحراوية"

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن المغرب يريد فرض سيطرته على "أراضي جمهورية الصحراء الغربية" التي تعتبر "عضوا مؤسسا للاتحاد الإفريقي".

وأكد خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن والسلم للاتحاد الافريقي أن "ما يحدث في الصحراء الغربية لا يمكن أبدا أن ينتهي بالتقادم"، لافتا إلى أن "انتهاك المغرب" لاتفاق وقف إطلاق النار يعتبر "التفافا على مسار المفاوضات"، وفق ما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.

كما شدد على ضرورة "العمل على إنهاء الاحتلال في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في افريقيا".

وكان بيان للرئاسة الجزائرية أفاد بأن الاجتماع الذي شارك فيه تبون "بحث بندين، الأول يخص التغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في إفريقيا، ويتعلق الثاني بقضية الصحراء الغربية، على ضوء التطورات والتجاوزات الخطيرة المسجلة مؤخرا في الأراضي الصحراوية المحتلة".

والنزاع بشأن الصحراء من أقدم النزاعات في إفريقيا، حيث تسعى جبهة "البوليساريو" التي تدعمها الجزائر إلى استقلال الصحراء عن المغرب الذي ضم المنطقة الصحراوية الشاسعة عقب انسحاب إسبانيا منها عام 1975، ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيه.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية + "رويترز"