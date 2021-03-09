السيسي يبكي أثناء حديث أسر شهداء الجيش المصري (فيديو)

تأثر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وذرف السيسي الدموع أثناء عرض فيلم تسجيلي عن عدد من بطولات شهداء الجيش المصري، وحديث عدد من الأمهات.

وتأتي الندوة التثقيفية في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

المصدر: المصري اليوم