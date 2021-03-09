"حزب الله" يشيد بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق ويؤيد موقف المرجع الشيعي علي السيستاني

أشاد "حزب الله" اللبناني بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق، و"خاصة" بلقائه المرجع الشيعي الأعلى هناك، علي السيستاني.

إقرأ المزيد

وقال "حزب الله" في بيان: "يشيد حزب الله بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق الشقيق ونتائجها الإيجابية، وخاصة لقاءه سماحة آية الله العظمى، المرجع، علي السيستاني، ويعبر عن تأييده الكامل لموقف سماحته الذي شدد على ضرورة رفع المعاناة، والظلم، والقهر، والفقر، والاضطهاد الديني والفكري، والحروب، وأعمال العنف والحصار والتهجير، الذي يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".

وأضاف البيان: "يرى حزب الله أن العراق قد تعرض في العقدين الماضيين لمحن كثيرة وحروب متعددة شنها الاحتلال الأميركي والإرهاب الوهابي الداعشي، اللذان يشكلان وجهين لعملة واحدة، ضد العراق وشعبه ووحدته الوطنية ومكوناته الاجتماعية والدينية والقومية"

كما أعرب "حزب الله" اللبناني عن أمله بأن تكون هذه الزيارة "مدخلا للعراق، لاستعادة دوره على الساحة الدولية والإقليمية، وتعزيز وحدته الوطنية، وحقه الطبيعي بالسيادة والاستقرار".

واختتم البيان قائلا: "يشدد حزب الله على الدور الهام الذي تلعبه المرجعيات الروحية الدينية على امتداد العالم في مواجهة العدوان، والاحتلال، وفضح الإرهاب، وتثبيت قيم التآلف، والتعايش السلمي، وحق الشعوب في المقاومة، والدفاع المشروع ضد الاحتلال، ودعم تطلعاتها الى الحرية والعدالة".

المصدر: "الجديد"