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الحوثيون: المتضامنون مع التحالف العربي يدفعونه لمزيد من الغرق في مستنقع اليمن

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الحوثيون: المتضامنون مع التحالف العربي يدفعونه لمزيد من الغرق في مستنقع اليمن
Reuters KHALED ABDULLAH
المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام
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اعتبر المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام، أن "المتضامنين مع التحالف العربي يدفعونه لمزيد من الغرق بمستنقع اليمن، دون تقديم أي شيء له سوى البيانات".

وفي تصريح له، قال عبد السلام: "المتضامنون مع تحالف العدوان إنما يدفعونه لمزيد من الغرق في مستنقع اليمن والمسلك الخطأ دون أن يقدموا له شيئا سوى البيانات".

وأضاف: "نقول لهم لن تكونوا دعاة سلام وأنتم تحرضون المعتدي على مواصلة عدوانه وحصاره لليمن".

وتابع: "وعملا بمبدأ حق الدفاع عن النفس نؤكد أن عملياتنا هي دفاعية بحتة".

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المصدر: RT

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