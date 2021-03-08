"قسد" تنفي صحة معلومات نشرتها "الدفاع التركية"

نفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) صحة معلومات نقلتها وزارة الدفاع التركية خلال الأيام الماضية عن خسائر ألحقتها بقوات "قسد" التي تسيطر على مناطق واسعة بشمال سوريا.

وقالت "قسد" في بيان إن وزارة الدفاع التركية نشرت في الأيام الثلاثة الماضية مزيدا من الأخبار حول ما تسمى بمنطقة "درع الفرات" قالت فيها إنها قتلت 7 من أفراد "قسد"، وفككت سيارة مفخخة، واصفة تلك الأخبار بأنها "عارية عن الصحة".

وقالت إن "جيش الاحتلال التركي يحاول تبرير هجماته في المنطقة بهذه الأخبار".

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وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس أنها قتلت 7 مسلحين من تنظيم "ي ب ك" أو وحدات حماية الشعب التي تشكل العمود الفقري لقسد، وتربطه أنقرة تنظيميا بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا في تركيا من عقود.

المصدر: RT