الكاظمي يوجه برفع عدد من نقاط التفتيش في العاصمة بغداد

وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، برفع عدد من نقاط التفتيش ووضع خطة مدروسة لرفع النقاط الأخرى التي تشكل "عبئا" على حركة المواطن.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي أجرى زيارة إلى قيادة عمليات بغداد، التقى خلالها بعدد من القادة الأمنيين، كما تابع الإجراءات الأمنية المتخذة في العاصمة".

وأشاد الكاظمي بحسب البيان، بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية في تأمين وصول قداسة البابا فرانسيس إلى العاصمة بغداد في زيارته التاريخية إلى العراق، وأيضا الجهود الأمنية في تطبيق حظر التجول الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأكد البيان، أن "الكاظمي وجه قيادة عمليات بغداد، بالرفع الفوري لعدد من نقاط التفتيش ووضع خطة مدروسة أيضا وبأسرع وقت لرفع نقاط التفتيش الأخرى التي تشكل عبئا على حركة المواطن وانسيابية المرور، في ضوء التحسن الأمني الذي تشهده العاصمة بغداد".

المصدر: RT