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بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا

أخبار العالم العربي

بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا
عمال فلسطينيون ينتظرون للتطعيم ضد فيروس كورونا
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أطلقت إسرائيل رسميا، اليوم الاثنين، حملة تستمر أسبوعين لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها بلقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.

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بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا


ويتم التطعيم في عدد من الحواجز العسكرية الإسرائيلية بالضفة، وفي مستوطنات مقامة على الأراضي الفلسطينية.

بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا
بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا

كما أشار بيان صادر عن خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية إلى أن المسعفين في منظمة "نجمة داوود الحمراء" الطبية تولوا تلقيح العمال بلقاح موديرنا في "حملات التلقيح على الحواجز الإسرائيلية وفي المناطق الصناعية" في الضفة الغربية.

بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا
بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا

وتشمل عمليات التلقيح الفلسطينيين في القدس الشرقية، والذين يزيد تعدادهم على 300 ألف نسمة، حيث تلقى الخميس 700 عامل فلسطيني اللقاح ضمن حملة تجريبية. وأفادت "نجمة داوود" بأن العملية كانت "ناجحة".

بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا

تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت في 19 فبراير الماضي أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق تقوم بموجبه الدولة العبرية بتلقيح 100 ألف عامل فلسطيني.

بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا

بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا
بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا

بالصور..إسرائيل تطلق حملة لتطعيم العمال الفلسطينيين لديها ضد كورونا

المصدر: RT + "فرانس برس"

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