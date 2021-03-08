الكاظمي يدعو إلى "حوار وطني" يضم القوى السياسية والشبابية والمحتجين

دعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى "حوار وطني" يضم القوى السياسية والشبابية والمحتجين، فيما أشار إلى ضرورة تهيئة الأجواء لانجاح الانتخابات المبكرة.

وقال في كلمة له بمناسبة انتهاء زيارة البابا فرنسيس إلى العراق: "على أساس هذه المسؤولية التاريخية، وفي أجواء المحبة والتسامح التي عززتها زيارة قداسة البابا لأرض العراق، أرض الرافدين، نطرح اليوم الدعوة إلى (حوار وطني) لتكون معبرا لتحقيق تطلعات شعبنا".

وأضاف: "إننا ندعو جميع المختلفين، من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة، إلى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التاريخ، وندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، وإلى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي".

إقرأ المزيد

وتابع الكاظمي: "كما أدعو الى حوار وطني حقيقي عميق، وعلى كل المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، للتوصل الى إطار الإتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بما يحفظ وحدة الأراضي العراقية، ويعالج المشاكل المتراكمة جذريا".

المصدر: RT