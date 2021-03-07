الخارجية الفلسطينية: فريق يستعد للتوجه إلى لاهاي لبحث خطوات التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية

كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن التحضير لزيارة إلى لاهاي للقاء المدعية العامة للجنائية الدولية، لبحث الخطوات بعد قراراها فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة.

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وبيّن المالكي في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أنه سيتم التباحث مع المدعية العامة حول الخطوات المقبلة بعد إعلان المحكمة الجنائية بدء التحقيق في جرائم إسرائيل، وموعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، وتوقيت حضور الوفود الأولى للمحكمة الجنائية الدولية للتحضير لبدء التحقيق.

وأضاف: "نحن الآن في إطار الانتظار لتحديد الموعد المناسب للزيارة للطرفين لاستكمال مثل هذه الخطوة"، مؤكدا التواصل المستمر مع مكتب المدعية العامة بشكل مباشر وغير مباشر.

وتابع: "نحن الآن في مرحلة تقييم الأمور ووضع خطة عمل متكاملة، ووضع استراتيجية كاملة لكيفية العمل مع المحكمة، وما هي العناصر التي يجب أن نحركها، وآلية الحراك والاحتياجات البشرية والخبراتية والمحلية والعربية والدولية المطلوبة، وكيفية تعزيز بعثتنا في لاهاي، وتطوير قوانيننا المحلية لكي تتواءم مع ميثاق روما الأساسي فيما يتعلق بفتح تحقيقات على مستوى المحاكم المحلية الفلسطينية وغيرها من الأمور".

المصدر: "وفا"