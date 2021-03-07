استئناف العلاقات الثنائية بين قطر واليمن بعد توقفها نحو 3 سنوات على خلفية الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية اليمني احمد عوض بن مبارك إن العلاقات اليمنية القطرية "كانت وستظل علاقات متميزة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل"، مرحبا باستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمن ابن مبارك، موقف قطر الداعم للشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

واشار الوزير خلال لقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، اليوم الأحد، في قطر إلى أن العلاقات اليمنية - القطرية كانت وستظل علاقات متميزة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل.

وأكد وزير الخارجية اليمني أهمية العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في اليمن والمساهمة في جهود إعادة الإعمار ودعم برنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي.

من جانبه رحب وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري بالوزير بن مبارك والوفد المرافق له، مؤكدا موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدته وأمنه وسلامة أراضيه.

المصدر: "سبأ نت"