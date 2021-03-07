السعودية.. إجمالي الإصابات بكورونا 37 ألفا والحالات الحرجة 505 حالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 379831 حالة، منوهة بأن عدد الحالات النشطة بلغ 2689 والحرجة 505 حالات.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد، "تم تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379831 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6528 حالة وفاة".

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كما قالت الوزارة في بيانها إن عدد الحالات النشطة بلغ 2689 والحالات الحرجة 505 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (357) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (314) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (370,614) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/3MnG3fRYBp — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 7, 2021

وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية إن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ( كوفيد -19)، في الأسبوع الماضي بلغ، 41590 مخالفة.

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

المصدر: "واس"