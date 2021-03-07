البابا يوجه كلمة للنساء العراقيات: أشكركن من كل قلبي

وجه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، كلمة إلى النساء العراقيات، شكرهن فيها على تضحياتهن وشجاعتهن في مواجهة الحروب والمصاعب التي تعرضت لها البلاد.

وقال البابا خلال زيارته بلدة قرقوش في محافظة نينوى: "أود أن أشكر من كل قلبي كل الأمهات والنساء في هذا البلد، النساء الشجاعات اللواتي يواصلن إعطاء الحياة، بالرغم من الانتهاكات التي يتعرضن لها والجراحات التي تصيبهن".

وأضاف: "لتحترم النساء وليمنحن الحماية، ليحظين بالاهتمام، ويمنحن الفرص".

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المصدر: RT