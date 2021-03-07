رغد صدام حسين تنشر صورة أحد أفراد عائلتها لـ"منع الالتباس"

غردت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، موضحة صورة "مزيفة" لابنتها، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة ابنتها حرير الحقيقية.

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ونشرت رغد صدام حسين صورة لابنتها، وبجانبها الصورة المزيفة مع علامة X (أي خطأ)، كما كتب تعليقا عليها (الصورة المزيفة): "وبمجرد تداول مقطع الفيديو انهالت التعليقات عليه ومن بينها"..."جميلة ما توقعنا تكون بهذا القدر من الجمال"..."معقول هذه هي ابنة رغد صدام حسين؟"، بالإضافة إلى جملة: "لكن كشف بعض المستخدمين أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك".

هذا وكُتب على الصورة "المزيفة" أنها "ليست ابنة رغد صدام حسين".

في حين أكدت رغد أيتهما صورة ابنتها الحقيقية، إذ كتب عليها: "صورة ابنة رغد صدام حسين...حرير حسين كامل".

المصدر: RT