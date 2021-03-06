تعرف على "حوش البيعة" في الموصل حيث صلاة البابا المنتظرة (صور)

سيتوجه البابا فرنسيس صباح يوم غد من العاصمة العراقية بغداد، باتجاه مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد لزيارة بعض الكنائس هناك.

ومن نينوى التي سيزور فيها "حوش البيعة" وبلدة "قرقوش" سيتوجه إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في آخر يوم لزيارته "التاريخية" إلى العراق.

وبعد لقاء "تاريخي" بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، ستكون زيارته إلى الموصل هي الأبرز، خاصة كلمته في "حوش البيعة".

و"حوش البيعة" هي ساحة كبيرة تضم أربع كنائس في منطقة الموصل القديمة التي شهدت معارك ضارية بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" عام 2017، حيث دمر التنظيم تلك الكنائس وحولها إلى أطلال.

وسيزيل البابا الستار عن صليب كبير، حيث لم يرفع الصليب على "الحوش" منذ أن دمر تنظيم "داعش" هذه الكنائس، كما سيقيم صلاة على أرواح ضحايا الإرهاب.

المصدر: RT