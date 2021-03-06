العراق.. أربيل تستعد لاستقبال البابا فرنسيس وتستمر بإغلاق منافذها مع نينوى وكركوك

أعلنت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، عن استمرار إغلاق منافذها المؤدية إلى محافظتي نينوى وكركوك يوم غد الأحد، في إطار إجراءات استقبال البابا فرنسيس.

واكتملت الاستعدادات في مدينة أربيل لاستقبال البابا فرنسيس، حيث رفعت اللافتات الترحيبية في شوارع المدينة، وتم تهيئة الأجواء في ملعب "فرانسو حريري" حيث سيقيم البابا القداس المقدس.

ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس إلى مطار أربيل الدولي قادما من بغداد في تمام الساعة 8:20 (بحسب التوقيت المحلي) ويغادر في الساعة 9:00 بطائرة مروحية إلى مدينة الموصل لإقامة "صلاة النشوة"، في ما يعرف بحوش البيعة ساحة الكنيسة في الجانب الأيمن للمدينة.

وبعدها، سيغادر إلى قضاء قره قوش بمنطقة سهل نينوى، ليصلها في الساعة 11:10 ولاحقا سيعود إلى أربيل لإقامة القداس المقدس في ملعب فرانسو حريري في الساعة 16:00، على أن يغادر أربيل إلى العاصمة بغداد في الساعة 18:10.

المصدر: RT