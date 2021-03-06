صور زيارة السيسي للسودان الأولى بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في أول زيارة رسمية بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

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وتأتي الزيارة في إطار ترسيخ جهود مصر بقيادة السيسي لدعم السودان خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها.

كما تهدف إلى تأكيد الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT