 
مباشر

صور زيارة السيسي للسودان الأولى بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي

أخبار العالم العربي

صور زيارة السيسي للسودان الأولى بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي
RT
رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwvt

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في أول زيارة رسمية بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

إقرأ المزيد
السيسي يصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية
السيسي يصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية

وتأتي الزيارة في إطار ترسيخ جهود مصر بقيادة السيسي لدعم السودان خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها.

كما تهدف إلى تأكيد الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صور زيارة السيسي للسودان الأولى بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي
RT
الرئيس المصري يغادر الطائرة الرئاسية
صور زيارة السيسي للسودان الأولى بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي
RT
وصول السيسي للخرطوم
صور زيارة السيسي للسودان الأولى بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي
RT
السيسي صحبة البرهان لدى وصوله الخرطوم
صور زيارة السيسي للسودان الأولى بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقاليالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو

صور زيارة السيسي للسودان الأولى بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي
RT
السيسي يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا