نائب أمريكي بارز: علينا الانسحاب من أفغانستان وخفض وجودنا العسكري في الشرق الأوسط

قال رئيس لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، أدام سميث، إن على الولايات المتحدة سحب كل وحداتها من أفغانستان وخفض الوجود العسكري في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال سميث، في حديث لمعهد بروكينغس الأمريكي، اليوم الجمعة: "هل يوجد سيناريو لخروج الولايات المتحدة من أفغانستان هذا العام؟ نعم... لا ننوي الانسحاب حتى 1 مايو، لكن تمكننا من مغادرة أفغانستان سيكون أمرا بالغ الأهمية للسياسة الخارجية الأمريكية".

وتابع سميث أن "هناك مباعث قلق بشأن درجة اعتماد الولايات المتحدة على قواتها لفرض سياستها الخارجية على العالم".

كما اعتبر سميث أن على بلاده أن تخفض بشكل ملموس وجودها العسكري في الشرق الأوسط ودول إفريقيا.

وقال النائب الأمريكي في هذا السياق: "أعتقد أن الشرق الأوسط من الأماكن الأفضل حيث من الممكن أن نقوم بخفض القوات مع مواصلة دعم الإجراءات الدفاعية لأوروبا والمنطقة الهندية الباكستانية... علينا إيجاد سبيل للتقليل من وجودنا".

لكن سميث شدد مع ذلك على أن "ردع إيران سيبقى أولوية" في سياسة الولايات المتحدة.

واعتبر أنه لا يجب على الولايات المتحدة نشر قوات كبيرة في إفريقيا، لكن ينبغي أن تكون لديها وحدات قليلة في أماكن مختلفة لمحاربة الجماعات الإرهابية ومنع "تسلل الصين للمنطقة وتشكيل تحالفات ستثير مشاكل".

المصدر: "سبوتنيك"