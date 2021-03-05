قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في مناورات "علم الصحراء 2021"

أعلنت السعودية وصول طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية، الجمعة، إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات، للمشاركة في مناورات "علم الصحراء 2021" التي ستنفذ خلال الشهر الجاري.

وحسب وزارة الدفاع السعودية، تشارك المملكة بمقاتلات من طراز "إف - 15 إس أي" بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة.

وبينت الوزارة أن "المناورات تأتي بهدف صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، وتطوير الجاهزية القتالية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية".

المصدر: "واس"