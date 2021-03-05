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السعودية.. إصابة طفل ومدني بسقوط شظايا درون حوثي في عسير (صور)

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السعودية.. إصابة طفل ومدني بسقوط شظايا درون حوثي في عسير (صور)
Reuters AHMED YOSRI
شظايا صاروخ - السعودية
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أفادت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير السعودية، بأنها تلقت بلاغا بسقوط شظايا بمناطق سكنية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، نتيجة اعتراض طائرة بلا طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وصرحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، بأن سقوط الشظايا نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام وأحد المدنيين، كذلك تضرّر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة.

وأشارت المديرية إلى أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن أن قواته اعترضت ودمرت منذ فجر اليوم الجمعة ست طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية صوب مدينة خميس مشيط بجنوب غربي المملكة.

المصدر: "واس"

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