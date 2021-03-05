السعودية.. إصابة طفل ومدني بسقوط شظايا درون حوثي في عسير (صور)

أفادت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير السعودية، بأنها تلقت بلاغا بسقوط شظايا بمناطق سكنية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، نتيجة اعتراض طائرة بلا طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وصرحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، بأن سقوط الشظايا نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام وأحد المدنيين، كذلك تضرّر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة.

وأشارت المديرية إلى أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الدفاع المدني بمنطقة #عسير: إصابة طفل وأحد المدنيين نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.https://t.co/DbJIdQlzIw#واس_عامpic.twitter.com/uAFcYFVPNH — واس العام (@SPAregions) March 5, 2021

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن أن قواته اعترضت ودمرت منذ فجر اليوم الجمعة ست طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية صوب مدينة خميس مشيط بجنوب غربي المملكة.

المصدر: "واس"