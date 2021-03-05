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السعودية.. إحباط تهريب 1.5 طن من مادة الحشيش المخدرة

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السعودية.. إحباط تهريب 1.5 طن من مادة الحشيش المخدرة
Reuters Faisal AlNasser
حرس الحدود السعودي
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط محاولة تهريب 1.5 طن من الحشيش المخدر في محافظة شرورة جنوبي المملكة.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود السعودي المقدم مسفر بن غنام القريني، إن الدوريات البرية بقطاع شرورة التابع لمنطقة نجران تمكنت من إحباط محاولة تهريب 1.5 طن من مادة الحشيش المخدر.

وأشار القريني، إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في مثل تلك الحالات وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن "رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته".

المصدر: "عكاظ"

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